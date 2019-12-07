"نطّت من العربية".. اللحظات الأخيرة قبل وفاة ملكة جمال باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

في آخر منشور لملكة جمال باكستان السابقة زينب نافيد على موقع "فيسبوك" قبل رحيلها إثر حادث مروع، نشرت صورة لنفسها تجلس على سلم في ثوب ذهبي لامع، وكتبت "الابتسامة المسالمة تجعلك ترى دائما أن العالم يبتسم لك".

ولقيت زينب نافيد، مصرعها، إذ تقود سيارتها على الطريق السريع في ولاية ماريلاند الأمريكية، قبل أيام، عندما انقلبت سيارتها للناحية الثانية من الطريق، وفقا لما نقلت "سكاي نيوز" عن صحيفة "نيويورك بوست".

وقالت الشرطة الأميركية إن نافيد، البالغة من العمر 32 عاما، قذفت من السيارة على إثر الحادث، ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفور.

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وأشارت الشرطة في تقرير الحادث إلى أن نافيد كانت وحدها بالسيارة أثناء الحادث، الذي وقع قرابة منتصف الليل، كما أنه لم يكن هناك أي أثر لتناولها المشروبات الكحولية.

وتوجت نافيد بلقب ملكة جمال باكستان عام 2012، وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم في تورنتو.

وكانت نافيد تترأس منظمة ملكة جمال باكستان في الولايات المتحدة، وأمضت معظم حياتها في ذلك البلد.