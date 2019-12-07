صور.. أنغام تتألق بفستان من الريش في حفلها بموسم الرياض

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تألق العديد من فناني الوطن العربي في حفلاتهم، وفعالياتهم الفنية، ضمن موسم الرياض، كان آخرهم الفنانة أنغام، والتي اختارت "لوك" شتويا.
وتميز الفستان الذي ارتدته "أنغام"، بأكمامه الطويلة، المصنوعة من الريش، وكان ضيقا لامعا، مقفول من منطقة الصدر على هيئة V.
واختارت المطربة المصرية، تسريحة شعر طويلة تقليدية، ومكياج ملائما لـ"اللوك"، حيث تميزت بشكل عام بالبساطة الشديدة، الذي لا يختلف كثيرا عن ستايلها.
وعن المجوهرات، اكتفت أنغام، بارتداء أقراط وخواتم فقط، لتتماشى مع الفستان المطرز.
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