القومي للمرأة: رغم حملات التوعية.. مازلت بعض القرى تمارس ختان الإناث

أكدت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومى، إن حملة "الـ 16 يوما" التي يتبنها المجلس، جاءت لمواجهة العنف ضد المرأة، خاصة في قضية ختان الإناث، باعتبارها أحد الظواهر السلبية التي تتعرض لها المرأة في المجتمع.

وأضافت عضو المجلس، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير ياعرب"، على إذاعة "صوت العرب"، أنه من خلال هذه الحملة يتم السفر إلى القرى والأماكن البعيدة والنائية، التي مازلت هذه الظاهرة تتفشى فيها، رغم وجود نسبة عالية من التعليم والتطور في الفكر وفي نظرة المجتمع للمرأة، مشيرة إلى أن هذه الحملات تضم أحد رجال الدين وطبيب ورجل قانون، حيث يتم عمل لقاءت مباشرة مع السيدات والرجال لتغيير الثقافات السائدة والإجابة على الأسئلة التى يتم طرحها من المواطنين بحجج أكثر عقلانية لإقناعهم.

وتابعت "جبريل"، أن فروع المجلس القومي للمرأة في جميع المحافظات، تعمل على التنوع الجغرافي لدراسة البيئة المجتمعية والثقافة السائدة، والعوامل التي تساهم في نشاط هذه الظاهرة، مع وجود اتصال جماهيري وإعلامي على مستوى محافظات مصر، عمل العديد من حملات التوعية المختلفة.