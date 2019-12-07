الامارات | السلطان قابوس إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، إن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، سيسافر إلى بلجيكا اليوم لإجراء فحوصات طبية.
وأضاف البيان أن الفحوصات «ستستغرق فترة محدودة» من الوقت.
وكان السلطان قابوس قد سافر للخارج لأسباب طبية مرتين على الأقل منذ عام 2014.
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