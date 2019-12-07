تعرف على مواصفات برج القوس ووضعه في حركة الكواكب

مولود القوس، يعدّ من أروع الأبراج على الإطلاق؛ إذ يتميّز بعاطفة متأججة وحنان فائض. وعندما يقع برج القوس في الحب يحافظ على شريكته مدى الحياة محاولاً إسعادها بشتى الطرق. يعشق الغزل ويلجأ إليه عندما يحتاجه، إلا أن علاقاته بالنساء تقوم على الكثير من الأسس غير الجنس، فهو يحترم الذكاء إلى جانب الجمال، ويبقى محتفظاً بحريته واستقلاله مهما وصل حبه للمرأة.ينسجم مولود القوس مع الشخصيات المتزنة والقوية التي تتفهم حاجته للاستقلالية، والذين يتواجدون بجانب القوس عندما يكون له مزاج منحرف وخارج عن المألوف لفترة مؤقتة. لذا، على المرأة التي ترتبط برجل القوس أن تعطيه ثـقتها الكاملة، وأن تمتنع عن إظهار غيرتها عليه مهما بدر منه، وأن لا تلجأ للتذمر والشكوى معه مهما كانت الأسباب. وأن تـتحلى مثله كذلك بالكرم والمرح والحماسة والاندفاع، وأن لا تستهزأ بأفكاره العظيمة وأهدافه النبيلة، مهما كانت خيالية وبعيدة عن الواقع. وعلى هذا الأساس فقط يلازم الرجل القوس زوجته، ويصطحبها معه الى أي مكان يذهبه، وينفق عليها بكرم.وبالرغم من أن رجل القوس يكره الارتباط إلا أنه يحب خوض التجارب فيما يخص كل أشكال العلاقات الاجتماعية. وطالما أن الشريك قادر على المحافظة على الانسجام مع الاهتمامات الواسعة النطاق لدى القوس فهو جاهز لخوض التجارب الجديدة في علاقة الحب. وستكون علاقة الشريكين مثيرة وستدوم إلى أمد طويل إلى حد ما.

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بالنسبة الى حركة الكواكب هذا الاسبوع

يسجل هذا الاسبوع انتقال كوكب عطارد بتاريخ يوم 9 من برج العقرب الى برج القوس لينضم الى الشمس تسير امورك واعمالك على افضل ما يرام، وتكتشف داخلك مواهب وقدرات هائلة فيؤثر ايجابا على الملفات والمعاملات والاموال والمكتسبات على كل من مواليد الحمل الاسد والقوس المريخ في العقرب يسبب الخلافات والمشاكل والتراجع المعنوي لكل من مواليد الثور الاسد والدلو , زحل وبلوتون الزهرة والمشتري في الجدي يجعل مواليد الجدي تمارس نفوذًا كبيرًا وتهتم لأمر كل التفاصيل كما يسهل الزهرة من الجدي اجواء الاحتفالات واللقاءات والتعارف والانسجام لكل من مواليد الثور العذراء والجدي.اورانوس في الثور يحمل معه التحديات الكبيرة لموليد العشرية الاولى .

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بالنسبة الى حركة القمر يوم السبت في الحمل ولا يزال يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من القوس حاملا معه كل الارباح والحظوظ لمواليد الحمل الاسد والقوس الاحد والاثنين ينتقل القمر الى الثور ما يجعل مواليد الابراج الترابية تستلم عملاً جديدًا او تنطلق في ورشة عمل. الثلاثاء والاربعاء القمر في الجوزاء الذي يشكل مربعا مع الشمس من القوس وتكون تاثيراته ايجابية مضاعفة على الابراج الجوزاء الميزان والدلو الخميس الجمعة القمر في السرطان الذي يؤمن الارتياح والسعادة والمكاسب المعنوية لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت.

تحياتي وينعاد على كل مواليد ها الاسبوع من برج القوس بانتظار مولود القوس سنة مهمة سنة مصيرية قد تشكل مفترق طرق سنة تكثر فيها المفاجآت والتغيرات تحمل اليك الجديد في علاقاتك ومهنتك حيث تتزود بمعرفة مميزة وتعيش اجواء مشوقة جدا وغنية بالاكتشافات واللقاءات والتجارب الفريدة كما تحمل اليك تطوراً مهنياً يصب في مصلحتك تتحرر من قيود او تغيير مجال عملك تبيع او تشتري بيت جديد على الصعيد العاطفي والشخصي يحمل اليك كوكب الحب هذا العام العواطف الصادقة والاخبار الجيدة كولادة طفل جديد في العائلة او ارتباط لاحد الاولاد للعازب يحمل اليك هذا العام قصة حب مفاجئة او لقاء طالما حلمت به ارتباط او زواج او التزاما جديدا ان شاء الله كل امنياتك تتحقق تمنياتي بالسعادة والحب والنجاح والاستقرار الشخصي والمهن.

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