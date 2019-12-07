عرض موزة أُلصقت على الحائط للبيع مقابل 120 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

عرضت موزة أُلصقت على الحائط في "Art Basel Miami Beach" بـ120 ألف دولار، كما أنه وبحسب موقع "Art Market"، بيع نموذجان من أصل 3 نماذج من العمل الفني، وسيُباع النموذج الأخير بقيمة 150 ألف دولار.

وقدم العمل، من صنع ماوريزيو كاتيلان الأربعاء، من قبل معرض "Perrotin" للأعمال الفنية المعاصرة، الموجود في باريس، والذي تعامل مع الفنان الإيطالي لمدة طويلة، ليكون هذا العمل الأول الذي يشارك الفنان فيه بمعرض منذ 15 سنة، على حد تعبير المعرض.

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ويتكون العمل الفني، بعنوان "Comedian" من موزة اُشتُريت من بقالة في ميامي، وشريط لاصق، كما عرضت الـ3 نماذج المتوفرة للبيع، على حد تعبير المرسم.

وقال مؤسس المعرض، إيمانيويل بيروتين، بحسب "CNN" عربية، قبل العرض، إن الموزة تمثل "التجارة العالمية والدخول المزدوج، ونوع من الفكاهة"، كما لفت إلى أن الفنان، يحول الأشياء إلى "مراكب بطابع مبهج وناقد" في الآن ذاته.

ولا تُوجد تعليمات محددة حول ما يجب فعله عندما تتعفن الموزة، كما أشار البيان الصادر عن المعرض، إلى أن الفنان استوحى الفكرة منذ عام، حيث كان يشتري موزة من كل مكان يسافر إليه ويُلصقها على حائط الغرفة في الفندق.