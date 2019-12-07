5 خرافات حول الأطفال الأذكياء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
البعض منا يتبع بعض الطرق الخاصة للتعامل مع الأطفال الأذكياء الذين يتمتعون بقدرات عقلية عالية مقارنة بأقرانهم من الأطفال.
إليك 5 خرافات بارزة عن الطلاب ذوي القدرات العالية قد تكون مؤمناً ببعضها، نذكرها لكم وفقا لـ"سي إن إن عربية".
1. خرافة: يرتدي جميع الطلاب ممن لديه قدرات عالية نظارات طبية ويقرأون الكتب دائماً ويفشلون اجتماعياً
حقيقة: لا توجد صفات معينة تنطبق على جميع الطلاب ممن لديه قدرات عالية، فهم
يختلفون في الهيئة والشخصية كغيرهم من البشر
2. خرافة: لا داعي لاكتشاف قدرات هؤلاء الطلبة في سن مبكرة وتنميتها
حقيقة: من الأفضل العمل على تنمية الطلبة حال اكتشاف قدراتهم العالية
3. خرافة: يسهل قياس قدرات الطلبة من خلال اختبارات كشف القدرات
حقيقة: اختبارات القدرات غير دقيقة ومتحيزة في كثير من الأحيان
4. خرافة: يعد تعليم ذوي القدرات العالية أسهل من تعليم غيرهم من الطلبة
حقيقة: تعليم ذوي القدرات العالية صعب جداً ويتطلب مهارات وتدريبات خاصة يخضع لها المعلم
5. خرافة: لا يحتاج هؤلاء الطلبة إلى برامج تعليم خاصة
حقيقة: إن لم يخضعوا لتعليم خاص ينمي قدراتهم، قد يتسبب ذلك بفقدانهم لقدراتهم أو تراجعها
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.