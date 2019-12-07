5 خرافات حول الأطفال الأذكياء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

البعض منا يتبع بعض الطرق الخاصة للتعامل مع الأطفال الأذكياء الذين يتمتعون بقدرات عقلية عالية مقارنة بأقرانهم من الأطفال.

إليك 5 خرافات بارزة عن الطلاب ذوي القدرات العالية قد تكون مؤمناً ببعضها، نذكرها لكم وفقا لـ"سي إن إن عربية".

1. خرافة: يرتدي جميع الطلاب ممن لديه قدرات عالية نظارات طبية ويقرأون الكتب دائماً ويفشلون اجتماعياً

حقيقة: لا توجد صفات معينة تنطبق على جميع الطلاب ممن لديه قدرات عالية، فهم

يختلفون في الهيئة والشخصية كغيرهم من البشر

2. خرافة: لا داعي لاكتشاف قدرات هؤلاء الطلبة في سن مبكرة وتنميتها

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حقيقة: من الأفضل العمل على تنمية الطلبة حال اكتشاف قدراتهم العالية

3. خرافة: يسهل قياس قدرات الطلبة من خلال اختبارات كشف القدرات

حقيقة: اختبارات القدرات غير دقيقة ومتحيزة في كثير من الأحيان

4. خرافة: يعد تعليم ذوي القدرات العالية أسهل من تعليم غيرهم من الطلبة

حقيقة: تعليم ذوي القدرات العالية صعب جداً ويتطلب مهارات وتدريبات خاصة يخضع لها المعلم

5. خرافة: لا يحتاج هؤلاء الطلبة إلى برامج تعليم خاصة

حقيقة: إن لم يخضعوا لتعليم خاص ينمي قدراتهم، قد يتسبب ذلك بفقدانهم لقدراتهم أو تراجعها