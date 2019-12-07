أنواع الليزر لبشرة مثالية خالية من العيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - من التقنيّات التجميليّة الفعّالة في مجال إزالة التجاعيد والمنتشر استعمالها في العيادات التجميليّة، نذكر: التقشير بحمض الجليكوليك أو التريكلوراسيتيك، والليزر المجزأ، والضوء النابض. فما هي خصائصها وفوائدها، حسب ما جاء في موقع "العربية".

- التقشير السطحي بحمض الجليكوليك:

يضفي هذا النوع من التقشير الإشراق على البشرة ويملّسها كما يوحّد لونها. وهو يتطلّب تحضير البشرة لمدة أسبوعين قبل تطبيقه من خلال استعمال مستحضرات خاصة. أما عند تطبيق الجلسة فيوزّع محلول حمضيّ على كامل الوجه يرافقه شعور بالوخز يسهل احتماله ولا يترك أي احمرار على البشرة.

تتمّ زيادة التركيز الحمضيّ مع تقدّم الجلسات التي تكون 4 على الأقل، على أن يفصل بين كل جلسة وأخرى مدة أسبوعين.

- التقشير بحمض تريكلوراسيتيك:

يقضي هذا النوع من التقشير على التجاعيد، البقع، وبعض آثار حب الشباب باستعمال موحّد للونها، على أن يتمّ التطبيق في العيادة التجميليّة بواسطة أعواد قطنيّة كبيرة للحصول على طبقة من المستحضر تغطي البشرة.

يرافق هذا التقشير شعوراً بالحرارة يتمّ التخفيف من وهجه بتوجيه مروحة إلى البشرة، على أن يتم بعد ذلك إبطال مفعول الحمض وشطف الجلد جيداً. يظهر احمرار على البشرة بعد الجلسة قد يستمر ليوم أو يومين. وهي تقوم بعد ذلك بالتخلص من غلافها السطحي لتترك المجال أمام ظهور طبقة زهريّة جديدة من الجلد. يُنصح بتطبيق هذا التقشير باستخدام تركيز حمضيّ منخفض للحدّ من احمرار وتقشّر البشرة. ويحتاج تطبيق هذا العلاج إلى ما يتراوح بين جلسة و4 جلسات على أن يفصل بين كل جلسة وأخرى مدة 3 أسابيع.

- الليزر CO2 المملّس:

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يعمل هذا الليزر على تمليس التجاعيد، إزالة البقع والندبات، وتحسين متانة البشرة. يحتاج تطبيقه إلى الاستعانة بغطاء معدنيّ واق للعينين، على أن يقوم الطبيب المعالج بتخدير البشرة ثمّ كشطها الليزر بشكل "منقّط" لترك مناطق غير معالجة تسمح بالتآمها بشكل سريع. بعد انتهاء الجلسة يظهر احمرار على البشرة لمدة يوم أو يومين، قد يترافق أيضاً مع تقشير لتستعيد البشرة ملمسها الناعم بعد حوالي 5 أو 6 أيام.

للحصول على النتائج المرجوّة، يُنصح بتطبيق جلستين من العلاج بليزر CO2 على أن يفصل بين الجلسة والأخرى مدة شهرين ويليها بعد ذلك جلستين جديدتين للصيانة يتمّ خلالها استعمال مستوى منخفض من الليزر على أن يلي هذه الجلسات احمرار للبشرة لمدة أسبوع.

- الليزر الضوء النابض:

يساهم هذا الليزر في إزالة البقع، وهو يوحّد البشرة ويحسّن نسيجها كما يخفّف من احمرارها. يحتاج تطبيقه إلى وضع غطاء حام على العينين، على أن يقوم الطبيب بتطبيق جل خاص على البشرة للمساعدة في انزلاق آلة الليزر بسهولة على البشرة. تترافق الجلسة مع شعور محمول بالوخز والحرارة، ويليها ظهور بعض الاحمرار على البشرة لبضع ساعات ثمّ يصبح لون البقع داكناً وتظهر عليها قشور تزول بعد حوالي 10 أيام لتترك المجال أمام ظهور بشرة موحّدة وصافية.

يُطبّق هذا العلاج على 3أو 4 جلسات يفصل بين كل جلسة وأخرى حوالي الشهر.

-الليزر Q-Switched Nd:Yag المزيل للتصبغات:

يقضي هذا النوع من الليزر على البقع الناتجة عن الشيخوخة وتلك المرتبطة بالتعرّض للشمس، كما أنه يزيل النمش. يسبق تطبيق هذا الليزر وضع كريم مخدّر على البشرة قبل ساعة أو ساعتين من العلاج، وخلال الجلسة تتمّ حماية العينين ثم يقوم الطبيب بتوجيه الليزر إلى البقع الداكنة التي تنفجر دون حرق البشرة في محيطها.

في الساعات التالية للعلاج، تصبح البقع رمادية ثم يتحوّل لونها إلى داكناً وتزداد سماكتها لتتشكل عليها قشور تزول بعد حوالي 10 أيام. يتطلّب هذا العلاج جلسة أو جلستين يفصل بين كل جلسة وأخرى حوالي شهر ونصف.