بريانكا شوبرا تخطف الأنظار بإطلالتها الجذابة بفستان باللون الأحمر

من لونه الأحمر اللافت للأنظار، إلى قصته العصرية التي تجمع بين الرقي والإثارة، خطفت بريانكا شوبرا الأنظار بفستانها خلال حصولها على جائزة تكريماً لأعمالها الإنسانية في حفل UNICEF Snowflake Ball في نيويورك.

فستان بريانكا الذي حمل توقيع دار سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo، تميّز بقصّته غير المتساوية asymmetrical، فجاء بكمّ واحد طويل، اضافة الى الياقة العالية، والظهر المكشوف مع العقدة الخلفية ما منح الاطلالة لمسة من الاثارة. كذلك فإن قصة الميرميد mermaid ناسبت قوام شوبرا مع الطرحة الطويلة. وأكملت اللوك بمعطف أسود طويل، وحذاء ستيليتو كلاسيكي بلون حيادي.

وقد زيّنت شوبرا اللوك الأنيق، بأقراط ماسية. كما إعتمدت تسريحة ذيل الحصان، وفي ما يتعلّق بالمكياج، فقد تألقت بألوان ترابية ناعمة، معتمدة على كثافة الرموش من خلال استخدام الماسكارا، ولون شفاه بلون الكاراميل.

وإن كانت بريانكا محطّ الأنظار خلال الحفل، إلا أن عدداً من النجمات لفتن أيضاً الأنظار بإطلالاتهنّ، أبرزهن صوفيا كارسون Sofia Carson التي تألقت بفستان باللونين الابيض والاسود من تصميم Giambattista Valli ، فيما إختارت حليمة آدين Halima Aden بجمبسوت أبيض مع كاب من توقيع Antonio Grimaldi.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

بريانكا شوبرا تطل بتصاميم "كاجوال" تخطف الأنظار في شوارع "نيويورك"

بريانكا شوبرا تحمل حقيبة عمرها أكثر من خمسون عامًا