أرملة الشهيد المنسي: "كرارة" سألني عن كل صغيرة وكبيرة عن أحمد.. عاوز يعمل حاجة صح

عامين على استشهاد العقيد أحمد المنسي، لكن سيرته الطيبة لا زالت مقترنه باسمه، فشجاعته في مواجهة الإرهابين صورة تستوجب أن تخلد بين الأجيال المقبلة، وهو ما يجري توثيقه من خلال مسلسل "الاختيار"، حيث يجسد الفنان أمير كرارة شخصية الشهيد لإبراز دور القوات المسلحة في الحفاظ على سيناء، بالبطولات التي يقدم عليها ضباط الجيش.

"سنغزو العالم.. رمضان 2020" كلمات تحفيزية أعلن بها الفنان أمير كرارة، عن بدء تصوير مسلسل "الاختيار"، هو ما أدخل الفرحة والفخر في قلب منار سليم، زوجة الشهيد، التي دائمًا ما يتواصل معها "كرارة" لمعرفة تفاصيل الحياة الشخصية للشهيد المنسي.

"فنان عاوز يعمل حاجة صح" هكذا وصفت زوجة الشهيد، الفنان أمير كرارة خلال الأحاديث المتكررة بينهما لدراسة شخصية الشهيد: "بيسأل في أدق التفاصيل.. حتى ألوان الهدوم والجزم.. حتى تعاملاته مع أطفاله وفي البيت، عاوز يقدم شخصية المنسي بدقة"، بحسب حديثها لـ"هن".

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اختيار الفنان أمير كرارة منذ البداية هو أمر رحبت به زوجة الشهيد، فهي تراه بالفنان الذي برز في فترة قليلة من خلال أعماله الناجحة، كما أنه يسير على الخطوات الصحيحة لتقديم الحقيقة وكل ما يميز شخصية المنسي، متابعة: "هو فنان محدش بيختلف عليه.. واللي بيعمله دلوقتي عاوز يقدم الحقيقة، وعاوزين يطلعوا أحسن ما عندهم".

المسلسل يهدف لإبراز ما يحدث على أرض سيناء والبطولات التي يخوضها أبناء الجيش دفاعًا عن الوطن، وفقا لحديث "منار"، متابعة أن الهدف ليس فقط توثيق حياة الشهيد المنسي، "الهدف أنهم يظهروا رجال الجيش المصري والحفاظ على سيناء.. وهتبقى مطعمة بحياة الشهيد المنسي".

رغم صغر أعمارهم لكن أبناء الشهيد كانوا في لقاءات مستمرة مع الفنان أمير كرارة: "هما عارفين وبيقابلوا أمير كرارة.. فرحانين جدًا ومبسوطين وإحنا مستنين نتفرج على المسلسل".