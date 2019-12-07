البيض والفول السوداني يحميان طفلك من الحساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - يقول الباحثون إن إطعام الطفل للبيض والفول السوداني بعمر مبكر يحميه من الإصابة بالحساسية في وقت لاحق.

وتشير الإرشادت الصحية الحالية إلى ضرورة الانتظار حتى الشهر السادس من عمر الطفل لإطعامه مثل هذه الأطعمة، لكن الدراسة البريطانية الجديدة تحث الأمهات على إطعام أطفالهن للبيض والفول السوداني اعتباراً من الشهر الثالث، حسب ما جاء في موقع "24 الإمارتي".

وشارك في الدراسة أطفال معرضون لمخاطر عالية، ويعانون من الأكزيما أو لديهم حساسية تجاه بعض الأطعمة، وطلب من أمهاتهم إطعامهم كميات صغيرة من الأطعمة المثيرة للحساسية ، بما في ذلك الفول السوداني والبيض، إما من عمر ثلاثة أشهر أو ستة أشهر.

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وأظهرت النتائج، أن خطر الإصابة بحساسية الفول السوداني انخفض إلى النصف، بين الأطفال الذين تناولوا الفول السوداني والبيض في سن مبكرة.

وقال الباحثون في جامعة كينجز كوليدج في لندن وسانت جورج، إنه من الناحية النظرية، يمكن لهذه النتائج أن تحد من عدد الأطفال الذين يعانون من الحساسية.

وتشير الأرقام إلى أن واحدًا من كل 40 طفلاً يصابون بحساسية الفول السوداني، بينما يصاب واحد من كل 20 طفلاً بحساسية البيض، وكلاهما يحتمل أن يكونا خطرين على حياة الطفل.