5 علاجات منزلية للسعال الجاف

محمد اسماعيل - القاهرة - السعال الجاف هو ما لا يطرد البلغم أو المخاط أو أي شيء يزعج ويضايق مجرى التنفس، وهو شائع في أوقات تغير الطقس وخلال موسم الشتاء. ويتسبب السعال الجاف عادة في عدم القدرة على النعاس ليلاً، ويعيق الحديث والتفاعل في أوقات النهار. لكن بالإمكان علاج هذا النوع من السعال بوسائل طبيعية من دون أدوية، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

- مرطب الغرفة من وسائل تخفيف السعال الجاف، ويساعد على تهدئته أثناء الليل، وبالتالي توفير الفرصة للاستغراق في النوم.

-استنشاق بخار الماء المغلي قبل النوم لبضع دقائق.

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- رفع السرير من جهة الوسادة لأعلى، لتهدئة السعال قبل وأثناء النوم.

- تناول الزنجبيل مع ملعقة عسل أبيض قبل النوم بساعة.

- مص حلوى المنثول (النعناع) في الفم لدقيقتين..