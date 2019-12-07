فيديو.. وصلة رقص لندى الكامل في الشارع

نشرت ندى الكامل، زوجة أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنية أصالة "جابوا سيرته". وذلك على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. Advertisements ندى الكامل، تعمل في مجال الموضة وتصميم الأزياء، ولها نشاطات في مجال الإنشاءات والمعمار وتجارة العقارات، وسبق لها الزواج قبل الفيشاوي، ولديها ابنة من زوجها السابق تدعى مريم.

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