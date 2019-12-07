"مش عايز أعرف مرضي أيه".. تفاصيل رحلة أحمد فهمي مع المستشفيات في عامين

أمراض عدة في أنحاء متفرقة بجسده، أصيب بها الفنان أحمد فهمي خلال 2019-2018، ليجري عملية دقيقة مساء أمس الجمعة، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وذلك بعد معاناته من آلام مبرحة في منطقة المريء.

تأتي تلك العملية، عقب إجراء "فهمي" منظارا، قبل أيام، ليتبين معاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة.

وعلى الرغم من إهمال الفنان في إجراء فحوصات طبية، وقوله: "لو عندي مرض عايز أعرف أقبل ما أموت بساعة، علشان منكدش على نفسي"، بحسب حديثه في برنامج "فحص شامل" مع الإعلامية راغدة شلهوب، إلا أنه توجه عدة مرات للأطباء في تخصصات مختلفة على مدار العاميين الماضيين.

"هن" رصد أبرز الأمراض التي عاني منها أحمد فهمي خلال سنتين، خلال الفقرات التالية:-

تشخيص خاطيء بارتجاع في المريء

وقبل زفافه بأسابيع، أصيب الفنان الشاب بآلالام شديدة، وتم تشخيص الحالة على أنها "ارتجاع في المريء"، وترتب على ذلك تعاطيه لبعض الأدوية، لتخفيف الآلام، إلا أن الأطباء اكتشفوا خطأ التشخيص، وأجروا جراحة دقيقة له مساء أمس الجمعة.

وقال فهمي لـ"الوطن"، إنه أجرى منظارا، قبل أيام، وتبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة، مضيفا أنه سيقضي فترة نقاهة في منزله لمدة أسبوع.

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وأجرى فهمي الجراحة بمعرفة طبيب فرنسي، و3 استشاريين مصريين، وهم حسام غنيم ومصطفي إبراهيم ومحمد حقي.

انخفاض حاد في ضغط الدم

خلال تصوير مسلسله الرمضاني "الواد سيد الشحات"، تعرض الفنان إلى انخفاض حاد في ضغط الدم، أدى إلى نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.

قطع وتر باليد اليمنى

وأثناء تصوير المسلسل نفسه، تعرض لخلع فى إصبع يده اليمنى وقطع فى الوتر، ما أدى إلى نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات، التي بينت ضرورة خضوعه لعملية جراحية، إلا أنه اكتفى بإجراء الإسعافات الأولية، لحين الانتهاء من تصوير "الواد سيد الشحات.