تحدثت الفنانة هنا شيحة عن طليقها الفنان أحمد فلوكس، خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "DMC".
وقالت شيحة: "إحنا أصحاب وهو راجل جدع جدا وأنا بحبه جدا وبحترمه جدا، وإحنا أصحاب لحد دلوقتي، وواقف معايا في مليون ألف مشكلة عندي هو اللي بيحلهالي".
وكشفت شيحة سبب طلاقهما: "إحنا كأزواج معرفناش نركب على بعض، وكنا بنطقش كتير بزيادة".
وأشارت إلى أنها فضلت الانفصال على أن يحتفظا بصداقتهما، "فضلنا إننا نفضل أصحاب ومنخسرش بعض كأصحاب، ولما انفصلنا هو اللي ساعدني أنقل بيت جديد وجاب الشركة اللي بتشيل العفش، وإحنا انفصلنا في رمضان وجه فطر عندي".
وتابعت: "إحنا متفقناش في الحياة اليومية فقررنا إن إحنا بما إن إحنا بنحب بعض، فبلاش نضغط على بعض أو نخسر بعض، وده اللي إحنا عملناه".
واعتبرت شيحة أن ما فعلته هي وطليقها نوع من أنواع التحضر، "خلينا متحضرين ولذاذ ولما نشوف بعض نسلم على بعض ونحضن بعض، لأن الحياة مش مستاهلة كل الوجع ده".
كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة تكشف سبب طلاقها من أحمد فلوكس: "فضلنا نبقى صحاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.