بالفيديو..شانيل تخطف أنظار العالم بعرض أزياء مميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

قدمت دار الأزياء العالمية Chanel مجموعة جديدة لخريف 2020، في قصر "جراند باليه" في باريس. حملت المجموعة اسم عنوان منزل مؤسسة الدار "كوكو شانيل" التي استلهمت منه الأزياء المليئة بالإبداع.

حرصت المديرة الإبداعية على العودة لجذور ورمز الدار المستوحاة من زهرة الكاميليا التي كانت تلهم كوكو شانيل والتي استوحت منها المجوهرات.

وقدمت فيرجيني فيارد المديرة الإبداعية لدار Chanel مجموعة Metiers d’Art 2019 التي تنفرد هذه الدار بتقديمها احتفاء ببيوت الأشغال اليدوية الفاخرة التي تمتلكها ويبلغ عددها 33.

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لم تبتعد دار شانيل عن لمستها الكلاسيكية والمزج بين الأناقة والطابع العصري، إذ شهد العرض المكون من 70 قطعة، عودة الى التاييرات المصنوعة من خامة التويد التي اشتهرت بها الدار بجانب البناطيل ذات الطابع الذكوري، مع مجموعة أزياء مستوحاة من أفلام جيمس بوند.

وتنوعت الحقائب ما بين حقائب الخصر، والحقائب الكبيرة، والنانو، وظهرت بألوان متعددة مثل الفوشيا والأسود، والحقيبة على هيئة قفص العصافير كرمز لقفص في منزل كوكو شانيل.