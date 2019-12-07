قبل بداية العام الجديد.. اختاري لون بيتك حسب برجك

تسعى العديد من ربات المنازل مع حلول العام الجديد، إلى تجديد منازلهن وخاصة الغُرف الأساسية، من خلال تجديد ألوانها، واختيار الألوان المناسبة لمساحة الغُرف، وقطع الأثاث الموجودة.

إلا أن اختيار الألوان الجديدة، من المؤكد أنه قد يؤثر على الصحة والسلامة النفسية في بعض الأحيان.

موقع "nofussnatural" المعني بالصحة، أكد أن هناك علاقة بين ألوان الغرف وبين الحالة النفسية للأشخاص.

الألوان دومًا تؤثر على السلامة النفسية

من جانبه أوضح مهندس الديكور محمد العفيفي، أن هناك علاقة طردية بين الألوان والسلامة النفسية، حيث توجد بعض الألوان التي تعمل على تهدئة الأعصاب، بحسب بعض الدراسات الحديثة.

ونصح "العفيفي" اختيار ألوان الغرف، وفقًا لصفات الأبراج التي تنتمي إليها.

وأشار في بيان صحفي لتلك الألوان المناسبة للأبراج، وهي على النحو التالي:

الأبراج الترابية

والتي يندرج تحتها كلًا من الجدي، الثور، العذراء، وجاءت على النحو التالي..

الجدي

يفضل برج الجدي اللون "الرمادي" فهو من الأبراج التي تحرص على نظافة المنزل وبساطة قطع الأثاث، فهو من الألوان المحايدة والكلاسيكية، والتي توفر الحيوية والنشاط.

الثور

يفضل برج الثور الهدوء والتركيز، لذا يعد اللون الأخضر الهادئ، هو الأنسب له.

برج العذراء

العذراء من الأبراج العملية، لذا إذا كنت من أصحاب هذا البرج، يمكنك تبديل غرفتك بلون الياقوت الأزرق.

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الأبراج الهوائية

والتي تضم الدلو، الجوزاء، والميزان.

الدلو

يعد اللون الزهري، الأنسب لشخصيات برج الدلو، فهي من الأبراج المُحبة للحياة، ويحفز هذا اللون النشاط بشكل عام.

الجوزاء

يتميز أصحاب برج الجوزاء بالابتكار والمرح، والدفء، ويعد اللون الأصفر هو الأنسب بالنسبة لهم.

الميزان

يفضل أصحاب برج الميزان، الشعور بالراحة، والسلام النفسي، ويعد اللون الوردي هو الأفضل.

الأبراج المائية

وتضم "السرطان، والحوت والعقرب".

السرطان

يميل برج السرطان للجلوس لفترة طويلة في المنزل، للشعور بالاسترخاء والهدوء، لذلك تناسبه الألوان المتوازنة أو الهادئة مثل اللون السماوي.

الحوت

يتميز أصحاب برج الحوت، بالرومانسية والمرح، وتعد للألوان الأنسب لهم، الأوف وايت والأبيض.

برج العقرب

ينجذب برج العقرب إلى الأشياء الغامضة، والجريئة والمثيرة، لذا تناسبه الألوان الداكنة مثل البني بجميع درجاته.

الأبراج النارية

وتضم كلًا من "الحمل، القوس، والأسد".

برج الحمل

يتميز أصحاب برج الحمل بحب الإثارة والجرأة، لذلك تناسبه الألوان القوية الصريحة، مثل الأحمر أو البرتقالي والتي تجعله يشعر بالحيوية والنشاط.

برج القوس

يفضل أصحاب برج القوس الاسترخاء، والهدوء، لذلك يناسبه درجات اللون الأزرق، وخاصة السماوي.

برج الأسد

يفضل برج الأسد لفت انتباه الآخرين، ويناسبه الألوان الجريئة، أبرزها اللون البنفسجي بجميع درجاته.