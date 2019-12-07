نصائح لاختيار المخدة المناسبة لـ النوم

اختيار الوسادة المناسبة، من الأمور الهامة التي تساعد في الحصول على نوم هاديء، كما تمنع الإصابة بـ الآلام في الظهر، وتجنب ظهور أعراض الصداع النصفي، التي تؤثر بشكل أساسي على النشاط والحيوية، وتؤثر على قدرة القيام بالمهام الروتينية.

فيما يلي نصائح لاختيار الوسادة المناسبة بحسب موقعي "WikiHow" الأمريكي وصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

- تساعد الوسائد الحريرية على النوم العميق، كما أنها تقلل ظهور التجاعيد، وعدم الإضرار بالشعر أثناء النوم.

- يجب البحث عن وسادة متوسطة السُمك، ولينة قليلاً بحيث يمكن استخدامها بشكل مريح عند النوم على أحد الجانبين.

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- يجب اختيار وسادة سميكة متوسطة الحجم، عند تفضيل النوم على الظهر، لأنها تساعد في دفع رفع الرأس، ما يقلل من آلام العظام.

- في حالة تفضيل النوم على البطن، فيجب البحث عن وسادة ناعمة مسطحة إلى حدٍ ما.

حيث تسمح هذه الوسادة للرقبة بالبقاء بصورة مندمجة مع العمود الفقرى.