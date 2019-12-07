أضرار تناول الطعام بسرعة

يقع العديد من الأشخاص في مشكلة تناول الأطعمة بشكل سريع، مما يؤدي للإفراط بالطعام، وعدم الاستمتاع بمذاقه، فضلًا عن مشكلات الهضم.

ومن جانبها، أشارت ولاء أبو للحجاح، استشارية التغذية العلاجية إلى اضرار تناول الطعام بشكل سريع، جاءت على النحو التالي:

الإفراط في تناول الطعام، الذي يؤدي إلى زيادة الوزن.

كسب المزيد من السعرات الحرارية.

ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم.

ارتفاع مستويات السكر في الدم.

قلة النشاط البدني

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الانتفاخ.

عسر الهضم.

ونصحت استشاري التغذية العلاجية ببعض النصائح للتوقف عن تناول الأطعمة بشكل سريع، خلال بيان صحفي، جاءت على النحو التالي:

تجنب تناول الأكل أمام التلفزيون أو المحمول أو الكمبيوتر، إذ أن الجلوس أمام الشاشة يمكن أن يصرف انتباهك ويجعلك تفقد المسار عن مدى السرعة أو مقدار الطعام الذي تتناول.

مضغ الطعام جيدا قبل بلعه، لتحسين عملية الهضم.

عدم تناول المياة الغازية خلال تناول الطعام.