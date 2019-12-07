يقع العديد من الأشخاص في مشكلة تناول الأطعمة بشكل سريع، مما يؤدي للإفراط بالطعام، وعدم الاستمتاع بمذاقه، فضلًا عن مشكلات الهضم.
ومن جانبها، أشارت ولاء أبو للحجاح، استشارية التغذية العلاجية إلى اضرار تناول الطعام بشكل سريع، جاءت على النحو التالي:
الإفراط في تناول الطعام، الذي يؤدي إلى زيادة الوزن.
كسب المزيد من السعرات الحرارية.
ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم.
ارتفاع مستويات السكر في الدم.
قلة النشاط البدني
الانتفاخ.
عسر الهضم.
ونصحت استشاري التغذية العلاجية ببعض النصائح للتوقف عن تناول الأطعمة بشكل سريع، خلال بيان صحفي، جاءت على النحو التالي:
تجنب تناول الأكل أمام التلفزيون أو المحمول أو الكمبيوتر، إذ أن الجلوس أمام الشاشة يمكن أن يصرف انتباهك ويجعلك تفقد المسار عن مدى السرعة أو مقدار الطعام الذي تتناول.
مضغ الطعام جيدا قبل بلعه، لتحسين عملية الهضم.
عدم تناول المياة الغازية خلال تناول الطعام.
كانت هذه تفاصيل خبر أضرار تناول الطعام بسرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.