قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل صينية بانيه بالصوص الأحمر، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات الرئيسية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير صينية بانيه بالصوص الأحمر بانيه جاهز زعتر ثوم بودرة بصل بودرة قرفة حبهان بودرة Advertisements عصير طماطم طماطم شرائح فلفل ألوان شرائح جبنة موتزاريلا ملح وفلفل طريقة عمل صينية بانيه بالصوص الأحمر يسخن الزيت في ووك ثم تضاف جميع المكونات عدا البانيه وتقلب. يرص البانيه ثم تضاف الخلطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل صينية بانيه بالصوص الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.