كون البنجر يحتوي على الكثير من الفوائد ومنها خفض ضغط الدم وتقوية العضلات لدى الأشخاص المصابين بفشل القلب، يقدم "هُن" طريقة عمل سلطة بنجر بالفاصوليا على طريقة الشيف الشربيني. مقادير سلطة بنجر بالفاصوليا بنجر مسلوق فاصوليا بيضاء مسلوقة بطاطس مكعبات مسلوقة جزر مبشور مايونيز Advertisements كاتشب زيت زيتون ملح وفلفل عصير ليمون خل تفاح طريقة تحضير سلطة بنجر بالفاصوليا تخلط كل المكونات جيدا وتقدم السلطة

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