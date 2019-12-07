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سلطة بنجر بالفاصوليا

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كون البنجر يحتوي على الكثير من الفوائد ومنها خفض ضغط الدم وتقوية العضلات لدى الأشخاص المصابين بفشل القلب، يقدم "هُن" طريقة عمل سلطة بنجر بالفاصوليا على طريقة الشيف الشربيني.

مقادير سلطة بنجر بالفاصوليا

بنجر مسلوق

فاصوليا بيضاء مسلوقة

بطاطس مكعبات مسلوقة

جزر مبشور

مايونيز

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كاتشب

زيت زيتون

ملح وفلفل

عصير ليمون

خل تفاح

طريقة تحضير سلطة بنجر بالفاصوليا

تخلط كل المكونات جيدا وتقدم السلطة

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