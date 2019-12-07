من سنة لـ18.. هكذا تتعامل مع أطفالك في مراحل أعمارهم المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

دائما ما يحتار الآباء في تربية أبنائهم، خاصة مع اختلاف أعمارهم تختلف اهتماماتهم وطرق التعامل معهم.

يستعرض لكم "الخليج 365"، كيفية التعامل مع الأطفال في مختلف أعمارهم، بحسب ما جاء في موقع "برايت سايد".

-من عمر سنة إلى سنتين

تعرف هذه المرحلة باسم الطفولة المبكرة، ويسعى الأطفال في هذا الوقت إلى استكشاف العالم من حولهم.

يجب ألا تترك طفلك وحيدًا في هذه المرحلة، ولا تشعره بالهجر أو الخوف، تجنب الصراخ الدائم.

إذا أردت أن تمنعه عن فعل شيء، اصرف انتباهه إلى شيء أخر بديل.

-من سنتين إلى 3 سنوات

يحاول الطفل في هذا الوقت أن يحصل على الاستقلال الذاتي لذا سوف تجد طفلك متقلب المزاج بشكل مستمر، لا تغضب وتعامل معه بلطف.

إذا قام طفلك بإتلاف شيء ما، تحدث معه بهدوء ألا يكرر ما فعله مرة ثانية.

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_ الأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات

ساعد أطفالك كثيرًا على استكشاف العالم والسلوكيات التي يجب اتباعها تجاه الأشخاص والعالم من حولهم.

لكن لا تتحدث إليه بالنصح والتوجيه والإرشاد، لأن هذه الطرق ستكون نتيجتها عكسية، ولا تهدد أطفالك حتى لا يفقدون الثقة فيك.

_من 6 إلى 12 عامًا

يكتسب الطفل المزيد من الاستقلالية بداية من 6 سنوات، ويريدون اختيار أصدقائهم وتحديد اهتماماتهم.

بالتأكيد الآباء هم المسيطرون على القرارات المهمة في هذه الفترة، لكن لا تحرج طفلك أمام الآخرين، وتحدث معهم بشكل لطيف إن أخطأ.

_من 13 إلى 18 عامًا

يزداد شعور الطفل بذاته أكثر في هذا الوقت، ويحاول المراهقون دائمًا وضع القواعد الخاصة بهم واتخاذ قرارات بعيدًا عن الأب والأم، لذا غالبًا ينشأ صراعًا بين الطرفين.

من المهم ألا تضع ابنك في موقف حرج أمام الآخرين، وابتعد عن العقاب، ولكن ضعه في محل المسؤولية وأن يتحمل ثمن أفعاله، لأن هذه الطريقة تعطيه احساسًا بالاستقلال.