طريقة عمل خبز التورتيلا

خبز التورتيلا من أنواع المخبوزات الشهيرة، والتي يمكن تناولها مع الدجاج، أو اللحم، الفاهيتا تعطيه طعما مميزا، وكذلك الشيش طاووق، ويمكن تحضيره في البيت بخطوات بسيطة ليكون صحي أكثر. المقادير 2.5 كوب دقيق. ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ربع كوب زيت. ذرة ملح. ربع كوب ماء دافئ للعجن. Advertisements طريقة التحضير تخلط كل المقادير معا وتترك لتتخمر. يقطع العجين كرات متوسطة الحجم، وتترك لتتخمر مرة أخرى. يرش العجين بالدقيق ويفرد بالنشابة، لتكوين طبقات رقيقة. يوضع الخبز في طاسة غير لاصقة على النار. يقلب الخبز على الجهة الأخرى حتى النضج ويقدم.

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