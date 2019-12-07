"بنتي التي لم أنجبها".. رجاء الجداوي تحتفل بعيد ميلاد شريهان على طريقتها الخاصة

بـ3 صور مختلفة للنجمة شريهان، احتفلت الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعيد ميلاد "شيري"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل المواد المصورة والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "رجاء": "حبيبتي الغالية أوي شيري، أو بنتي التي لم أنجبها.. كل سنة وانتي طيبة وسعيدة ومتمتعة بالصحة يارب"، مختتمة تهنئتها بـ"بحبك يا شيري".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 10 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أشيك وأجمل أتنين في مصر.. بنحبكم جدا"، و"كل سنة والست شريهان بألف خير وصحة وعافية"، و"أحلى شريهان في الدنيا"، و"كل ما تكبروا بتحلوا أوي".

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وتحتفل شريهان بعيد ميلادها الـ55، فهي من مواليد 6 ديسمبر عام 1964، ولها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، ولكن أكثر ما تميزت فيه هو "الاستعراض"، واستطاعت بكل المقومات التي تملكها أن تكون واحدة من أبرز الاستعراضيات على مستوى العالم، فلها صفحات تعريف خاصة بها على المواقع الأجنبية، كما تحتفي بها المجلات العالمية.