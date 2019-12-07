الامارات | نفوق البقرة «ليدي غاغا»

شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق البقرة «ليدي غاغا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفقت أجمل بقرة في ألمانيا، والملقبة باسم «ليدي غاغا»، عن عمر 13 عاماً.
وأعلن صاحب البقرة، هينريك فيله، أمس، أن البقرة من فصيلة هولشتاين نفقت يوم الثلاثاء الماضي.
وذكر فيله أنه من الصعب وصف الشخصية الهادئة والمميزة للبقرة في عبارة واحدة، مضيفاً أن أفضل وصف لها ربما يكون أنها تأتي «مرة واحدة في العمر»، حيث إنه لا يمكن مقابلة بقرة مثل تلك سوى مرة واحدة في العمر، على حد تعبيره.
يُذكر أن البقرة «ليدي غاغا» كانت تفوز في مسابقات جمال لأقرانها منذ عام 2013، وكانت تشارك في عروض متعددة.
وأنجبت البقرة ثماني بقرات، كان آخرها في سبتمبر عام 2018، كما درَّت على مدار حياتها أكثر من 120 ألف لتر من اللبن.
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