الامارات | أفراح العفاري والعامري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العفاري والعامري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد ياسر باللص العفاري حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله ياسر إلى كريمة مبارك عوض بالكيلة العامري، وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة زاخر للإفراح بالعين عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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