الامارات | أفراح الشامسي والعيسائي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام راشد جويع الشامسي، أخيراً، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة راشد سعيد العيسائي. حضر الحفل الذي أقيم في قاعة فندق روتانا في العين عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلتي الشامسي والعيسائي، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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