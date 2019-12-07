شكرا لقرائتكم خبر عن نمر سومطري يفترس مزارعاً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إندونيسية، أمس، أنه تم العثور على مُزارع مُقطَّع الأوصال، بعد التعرض، على ما يبدو، لهجوم من نمر سومطري نادر، في حقل البن الخاص به في سومطرة جنوبي البلاد.
وقال أقارب الضحية يوديانساه هاريانتو، إنهم كانوا يبحثون عنه منذ يوم الاثنين، عندما لم يعد إلى المنزل بعد يوم من العمل في الحقل.
وأسفرت عملية البحث عن العثور على مزارع آخر مصاب، وعلى بعد نحو 200 متر عثر على قطع من جثة هاريانتو.
وشاهد القرويون أيضاً نمراً على فمه دماء، بالقرب من مسرح الهجوم المشتبه فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نمر سومطري يفترس مزارعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.