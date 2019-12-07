الامارات | نمر سومطري يفترس مزارعاً

شكرا لقرائتكم خبر عن نمر سومطري يفترس مزارعاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إندونيسية، أمس، أنه تم العثور على مُزارع مُقطَّع الأوصال، بعد التعرض، على ما يبدو، لهجوم من نمر سومطري نادر، في حقل البن الخاص به في سومطرة جنوبي البلاد.

وقال أقارب الضحية يوديانساه هاريانتو، إنهم كانوا يبحثون عنه منذ يوم الاثنين، عندما لم يعد إلى المنزل بعد يوم من العمل في الحقل.

وأسفرت عملية البحث عن العثور على مزارع آخر مصاب، وعلى بعد نحو 200 متر عثر على قطع من جثة هاريانتو.

وشاهد القرويون أيضاً نمراً على فمه دماء، بالقرب من مسرح الهجوم المشتبه فيه.