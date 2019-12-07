الامارات | سيف وخالد بن زايد يحضران أفراح القبيسي والكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف وخالد بن زايد يحضران أفراح القبيسي والكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حفل الاستقبال الذي أقامه جمعة أحمد هامل القبيسي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة سيف راشد خلفان الكتبي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الخبيصي بالعين الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان القبائل. تخللت الحفل عروض من الفرق الشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.