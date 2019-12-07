الامارات | المعطف يتألق بألوان زاهية

شكرا لقرائتكم خبر عن المعطف يتألق بألوان زاهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتألق المعطف بألوان زاهية هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة جذابة ومبهجة تكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، ليديا ماير، أن المعاطف تزهو هذا العام باللون الأحمر والأصفر والوردي الفاتح والوردي الصارخ، لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار. وأضافت ماير أنه ينبغي تنسيق المعاطف ذات الألوان الزاهية مع قطع ملابس تتحلى بالبساطة وتكتسي بألوان هادئة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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