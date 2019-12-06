فيفي عبده: "أنا مكبرتش انتوا اللي مولودين متأخر"

اعتادت الفنانة والراقصة فيفي عبده، إثارة الجدل بسبب تصريحاتها وتعليقاتها، التي تُشارك بها عبر حساباتها الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أو خلال لقاءتها الإعلامية.

وشاركت "عبده" مُتابعيها، بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوم، ظهرت من خلالها بفستان "ماكسي" أبرز مفاتنها، بدون أكمام، مع تسريحة شعر مرفوعة، ومكياج صريح، من أمام إحدى أحواض السباحة.

وجاءت الصورة مصحوبة بالتعليق الآتي: "لا اسكوزمي أنا مكبرتش ولا حاجة.. انتوا اللي مولودين متأخر".

وتفاعل المتابعون مع الصورة التي اجتازت الـ 33 ألف تسجيل إعجاب.

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وكانت الراقصة شاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مؤخرًا، تسجيل صوتي لها للاعتذار عن اختفاءها، عقب وفاة شقيقتها، وعدم الردود على مكالمات الفنانين، وإغلاق هواتفها، وأوضحت أنها تمر بحالة نفسية سيئة، فهي كانت ملازمة لشقيقتها على مدار شهرين كاملين قبل وفاتها، وذلك داخل المستشفى.

وذكرت "فيفي" في التسجيل الصوتي: "أنا طبعا آسفة إني قافلة الموبايلات ومبردش على حد.. بس أنا نفسيتي تعبانة جدًا.. مش عارفه أقول إيه للي سألوا عليا وحاولوا يعزوني، بشكركم من كل قلبي ربنا يخليكوا ليا ويارب أجيلكوا في الفرح، هي في مكانة أحسن من اللي إحنا فيها ربنا استرد وديعته، لا لوم ولا اعتراض الحمد لله رب العالمين".