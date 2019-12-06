"كأننا ناقصين".. لماذا ترفض الفنانات كلمة يا مدام؟

"أنا مبحبش الكلمة دي".. رد تلقائي من الفنانة هنا الزاهد، على الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC"، بعدما نادتها الأخيرة أثناء الحوار بـ"مدام هنا"، لتؤكد الفنانة إنها لا تُفضل هذا اللقب، رغم إنها سيدة متزوجة.

وقالت هنا الزاهد: "أنا مبحبش الكلمة دي واتخانقت مع واحدة بسبب كلمة مدام هنا دي"، وطالبت من ينادي عليها أن يناديها باسمها بدون ألقاب سواء أستاذة أو مدام.

ربما كلمة "مدام" ترفضها العديد من السيدات، خاصة حديثات الزواج، اللاتي تشعرن أن الكلمة تُجهل صفاتهن وأسمائهن، أو إنها تعطيهن عُمرا أكبر من أعمارهن، فلم تكن "هنا" وحدها من ترفضها من الفنانات.

لقاء الخميسي.. مش بحب كلمة مدام

لم تكن هنا الزاهد، وحدها من ترفض هذا اللقب، فسبقتها الفنانة لقاء الخميسي، التي أكدت في لقاء سابق لها، مع الإعلامية سمر يسري، أنها لا تُحب تلك الكلمة، قائلة: "مبحبش كلمة يا مدام فُلان، ويا مدام، ومعرفش ليه بتتقال، حتى المجتمعات برة بيقولوها بس أنا مبحبهاش".

وردت "سمر" بيعاملونا كأننا ناقصين حاجة؟، لترد "لقاء": "ناقصين حاجة، دي كلمة مُهمة جدًا، بس كأنهم بيعاملونا على إننا نُص الحاجة".

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أصل كلمة مدام.. فرنسية

وكلمة "مدام" تعد لقبا فرنسيا تشريفيا، بمعنى "السيدة"، يُطلق على السيدات المتزوجات، في حالة إن جُهل اسم المرأة، فينطقون بـ"مدام".

استشاري نفسي: رفض لتصديق الواقع

من جانبها علقت هبة الشويخ، الاستشاري النفسي، على الأمر، قائلة: "السيدة المتجوزة اللي بترفض الكلمة، للأسف رافضة تصديق الواقع، وده ممكن يكون قلة ثقة".

وأضافت لـ"هُن": "كل مرحلة عمرية لها لقبها، ولو كل واحدة عاشت المرحلة بسنها، مش ممكن ترفض أو تكره لقب، خاصة إنه لقب أصله بيتقال للمتزوجات".

وتابعت: "ربما طريقة النطق هي سبب نفور البعض من الكلمة، حيث أن بعض الرجال يطلقونها بشكل عنيف".