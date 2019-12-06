رغم أنباء الانفصال.. أصالة وطارق العريان "أصدقاء" على "سوشيال ميديا"

على الرغم من أنباء انفصال الفنانة سورية أصالة نصري، والمنتج والمخرج طارق العريان، إلا أنهما يتابعان بعضهما عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دون أن يحذف أحدهما الآخر، كـ"خطوة معتادة" للثنائيات عقب انتهاء العلاقات.

ومن المعروف عن أصالة حذفها للشخصيات التي تقع في خلافات معها، كالمطربة الخليجية أحلام والفنانة أنغام، إلا أنها لم تتخذ ذلك الإجراء مع "العريان".

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ولم يعلق الثنائي حتى الآن على نبأ طلاقهما رسميا، الذي أعلنه الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه على قناة "النهار"، منذ أيام.

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تامر أمين يعلن انفصال أصالة وطارق العريان

ومنذ أيام، أعلن الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه على قناة "النهار"، انفصال الفنانة عن زوجها المخرج طارق العريان، قائلا إنه يتمنى إذا كانت هناك فرصة لعودة الثنائي مرة أخرى، مضيفًا: "ربنا يهدي النفوس".

وكانت الإعلامية هبة الأباصيري، بدأت بالحديث عن الفنانة، أصالة، قائلة: "أعرفها عن قُرب، إنسانة جميلة وأتمنى أن تتخطى الوعكة النفسية التي تمر بها"، ليرد الإعلامي قائلا "إنها انفصلت بالفعل عن زوجها".

ضيفة شرف "ولاد رزق 2" وراء انفصال أصالة وطارق العريان

يشار إلى أن "الوطن" تواصلت مع مجموعة من المقربين للفنانة السورية، الذين أكدوا أن انفصال الثنائي منذ شهر ونصف، عقب ارتباط "العريان" بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق 2"، حيث ظهرت فيه كضيفة شرف، ما تسبب في توتر العلاقات بين الزوجين.

وأوضح المقربون من أصالة، أن عدم الإفصاح عن الانفصال، كان بناءً على رغبتها، وذلك بعد قصة حب كانت تربطها بزوجها طارق العريان، وكانت دائمة التحدث عنها في اللقاءات الإعلامية، وحتى لا تتحول مصدرًا للسخرية، وذلك بحسب المقربين من عائلة المطربة السورية.