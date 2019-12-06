إطلالة أصالة وشيرين في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2019 10:43 مساءً - شيرين وأصالة شاركتا في حفلة غنائية إلى جانب الفنان صابر الرباعي، وأقيم هذا الحفل الغنائي الثلاثي في مسرح الراحل أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد، وتغنت الفنانتان بالأعمال العربية والطربية المذهلة، وجاءت الحفلة الغنائية ضمن حفلات "موسم الرياض"، بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ومواسم السعودية.



اختارت أصالة فستانًا من تصميم العالمي نيكولا جبران، جاء باللون اللبني بخامة فخمة، وصُمِّمَ الفستان بنقوش بيضاء وفضية متنوعة ووصل بقماش يخفي ذراعيها، وزينت أصالة اطلالتها بمجوهرات مكونة من أقراط ضخمة وأساور، واعتمدت تسريحة الشعر القصير باللون البرغندي مع الخصل العشوائية المموجة، والمزينة بشكل مبعثر مفرود إلى الخلف، وأكملت خبيرة التجميل حنين، اطلالتها بمكياج وردي مزين برسمة داكنة للعين.

اطلالة أصالة في موسم الرياض



أما شيرين فاختتمت الحفل بفستان أسود تميّز بقماش شيفون، وزُيّن الفستان باختلاف جزأيه العلوي والسفلي؛ حيث صُمم من الاعلى بقماش شفاف منقط بياقة عالية وعقدة رفيعة، ومن الأسفل صُمم بقماش منفوخ مزين بنقط، وجاء من المنتصف بحزام رفيع حدد خصرها وبأكمام منفوخة، وجمّلت شيرين اطلالتها بالمجوهرات الفضية، وسرَّحت شعرها القصير بشكل مموج بسيط، أما من الناحية الجمالية فدمجت اللون الترابي، ورسمت عينيها بمكياج سموكي داكن.

إطلالة شيرين في موسم الرياض

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