فساتين سهرة براقة لسهرات رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2019 10:43 مساءً - تصدرت فساتين السهرة البراقة المشهد خلال أسابيع الموضة .تحضري لموسم العطلات وسهرة رأس السنة بأجمل فساتين السهرة البراقة التي رصدناها لكِ من عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020 ، وتعرفي إلى التصميم الذي يناسب شكل جسمك.

فساتين سهرة بقصة حورية البحر

BADGLEY MISCHKA



تبقى فساتين السهرة بقصة حورية البحر Mermaid dresses من الصيحات الأبرز على منصات العروض والسجادة الحمراء، تألقت عارضات بادجلي ميشكا Badgley Mischka وجيني بيكهام Jenny Packham بتصميمات شديدة الأنوثة والفخامة تناسب قوام الساعة الرملية وتزيد من الطول.

فساتين سهرة بموديل المعطف

ELISABETTA FRANCHI



برزت هذا العام صيحة فساتين السهرة المصممة بطراز المعطف الطويل، قدمت ماركة إليزابيتا فرانشي Elisabetta Franchi تصميم Double breasted مزدان بالترتر اللامع سيعزز أناقتك ويمنحها طابع شتوي في سهرات رأس السنة كما سيوحي بأنك أكثر طولًا.





فساتين سهرة بشق أمامي

ROLAND MOURET



عتبر فساتين السهرة المزينة بشق أمامي من أبرز إتجاهات موضة 2020، ابتكرت ماركات كبيرة مثل تاداشي شوجي Tadashi Shoji ورولان مورييه Roland Mouret تصميمات ستنفح إطلالتك بالفخامة بفضل التطريز المتقن والقصات غير الإعتيادية كما ستبرز طول ساقيكِ.





فساتين سهرة بموديل القفطان

OSCAR DE LA RENTA



اذا كنتِ ترغبين في اطلالة محتشمة بطابع شرقي مميز فليس هناك أنسب من الفساتين المصممة بستايل القفاطين الواسعة التي قدمتها ماركات أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta وفالنتينو Valentino وهى وسيلتك لإخفاء جميع عيوب الجسم.

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