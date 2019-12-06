قفاطين النجمات بين البساطة والفخامة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2019 10:43 مساءً - اطلالات النجمات بالقفاطين أمر قد اعتادناه بطريقة دائمة، بخاصة النجمات من بلاد المغرب العربي، اللاتي يحرصن على ارتداء تلك الموديلات بغالبية المناسبات الكبيرة وعلى المسرح.

وربما يعود ذلك إلى أنّ القفاطين تتميز بطبيعتها بالفخامة والترف، وهو أكثر ما تبحث عنه أيّ فنانة تحت الأضواء، ولهذا قد اخترنا لكِ مجموعة من قفاطين النجمات بين الفخامة والبساطة.. قيّميها بنفسِك.

القفطان الثلجي البسيط من أصالة

القفطان الأبيض البسيط من أصالة





تعتمد النجمة أصالة على موديلات الفستان القفطان، والذي يكون فستانًا مستوحًى من الأساس من تصميم القفاطين، وتختاره دائمًا بحفلاتها الغنائية بالسعودية ودول الخليج، لاطلالة محتشمة وراقية.

كهذا الموديل باللون الرمادي الثلجي من الفيلفت، مع الأكمام الواسع، محتشم وبسيط قد يلهمكِ لاطلالة محتشمة تناسب كل الصبايا، تحديدًا المحجبات مع حزام الخصر وموديل الكاب.



ليلى حديوي بقفطان جريء مع فتحة الساق

ليلى حديوي بقفطان جريء مع فتحة الساق



أما مصمة الأزياء والممثلة ليلى حديوي، فقد اخترنا لكِ منها هذا الموديل الجريء من القفطان اللامع باللون النحاسي، مطرزًا بالكامل أيضًا، مع حزام الخصر، أنيق للصبيّة التي تبحث عن اطلالة لافتة وغير تقليدية.



سلمى بن رشيد بقفطان بسيط بألوان الباستيل

سلمى بن رشيد بقفطان بسيط بألوان الباستيل



أثناء فترة حملها اعتمدت سلمى بن رشيد الكثير من الموديلات المختلفة للقفاطين، كهذا الموديل البسيط الباستيل بلون اللافندر، مع تطريزات ذهبية للخيوط السريالية، وحزام الخصر.

هذا الموديل كما نشاهده يناسب النساء الحوامل، وكذلك الصبايا الممتلئات بخاصة مع حزام الخصر الرفيع، وأنيق وناعم سوف تنجذب له السيدات في الأربعين والخمسين من العمر.

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ميساء مغربي بالقفطان الأبيض القصير

ميساء مغربي بالقفطان الأبيض القصير



ارتدت ميساء مغربي ستايل مختلفًا قليلًا من القفاطين، كهذا القفطان باللون الأبيض، مع الجيوب المثقبة، وحزام الخصر البسيط باللون البيج، بسيط جدًّا لمشاوير النهار، نسقت معه الكعب العالي، وهذا الموديل من الممكن أن تنسقي معه الحذاء الأرضي لاطلالة عملية بكل بساطة.

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