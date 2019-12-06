جثة هامدة.. معلومات عن ملكة جمال باكستان وآخر ما كتبته قبل الوفاة

"الابتسامة المسالمة تجعلك ترى دائما أن العالم يبتسم لك".. هكذا دونت، زينب نافيد، ملكة جمال باكستان السابقة، التي لقيت مصرعها اليوم، عن عمر يناهز الـ32 عامًا، بعدما تعرضت لحادث سير في ولاية ماريلاند، بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في 21 نوفمبر الماضي، وفقًا لـ "سكاي نيوز".

وكانت ملكة الجمال السابقة، لقيت مصرعها اليوم، في خبر وصفته وسائل الإعلام الغربية بالفاجعة، بعدما تم استخراجها جثة هامدة، عقب حادث سير مأساوي أنهى حياتها.

تفاصيل الحادث المأساوي

بحسب ما ذكرته "فوكس نيوز" الأميركية، فإن التحريات، أكدت أن "نافيد" لقيت مصرعها عندما فقدت السيطرة على عجلة القيادة لسيارتها المرسيدس، حيث كانت تحاول المرور عبر منحنى الطريق، فاصطدمت بالرصيف وانقلبت سيارتها بالقرب من خطّ المُشاة.

وكشفت الشرطة عن خلو جسدها من الكحول، ليتم استبعاد فرضية السكر وراء التسبب في الحادث، وكانت الشخص الوحيد المتواجد داخل السيارة ولم يكن برفقتها أحد، وذكرت الشرطة في بيانها، أنه تم إخراج ملكة الجمال السابقة من سيارتها وإعلان وفاتها على الفور.

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من هي زينب نافيد ملكة جمال باكستان السابقة

ويرصد "هُن" معلومات عن الفقيدة، وفقًا لمجلة "بيبول" الأمريكية.

- ولدت زينب في لاهور بباكستان، وقضت عُمرها بنيويورك.

- تخرجت عام 2011، من جامعة بيس، بمدينة نيويورك.

- التحقت بمسابقة ملكة جمال باكستان العالمية في تورنتو، كندا.

- في عام 2012 أصبحت الفتاة رقم 10 التي تحصل على لقب ملكة جمال باكستان.

- نافست على لقب ملكة جمال الكون في 2012، في دولة الفلبين.