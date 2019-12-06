طالبة مسلمة تنقذ 100 من زملائها في حادث إطلاق نار بأمريكا

تصرف شجاع أقدمت عليه طالبة مسلمة، في ولاية ويسكونسن الأمريكية، بعدما تمكنت من إنقاذ حياة العشرات من زملائها في حادث إطلاق نار.

وكانت الطالبة دعاء أحمد، في مدرسة أوشكوش ويست الثانوية، في ولاية ويسكونسن الأمريكية، بالمدرسة وقت إطلاق النار، في البداية شعرت بشيء من القلق مثل بقية الطلاب.

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وحينما سمعت الطالبة دعاء أحمد، أحد الطلاب وهو يدعو الآخرين للتوجه إلى "مسجد القمر" القريب من المدرسة، تمكنت الطالبة من إدخال الرقم السري للمسجد، الذي كان مغلقًا وقتها، وبقيت في الخارج حتى ضمنت دخول نحو 100 طالب إلى المسجد، بحسب ما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية.

وشهدت المدرسة الثانوية وقتها حالة من الفوضى، إثر طعن طالب، ذو الـ16 عامًا، لأحد الضباط بعدما أطلق الأخير النار لمرة واحدة على الطالب داخل المدرسة، التي تقع في الجهة المقابلة للمسجد.