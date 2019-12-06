بدون حجاب.. فيديو جديد لهالة فاخر يثير الجدل

أثارت الفنانة هالة فاخر، موجة جديدة من الجدل والتساؤلات عبر مواقع التواصل، حول حقيقة خلعها للحجاب، حيث ظهرت في أكثر من صورة بدونه، فيما ظهرت في صور أخرى مرتدية الحجاب.

وآخر ظهور للفنانة بدون حجاب، كان خلال مقطع فيديو نشرته الإعلامية إنجي علي، عبر موقع "إنستجرام"، ظهرت فيه الأولى وهي تحتضن الفنانة اللبنانية نيكول سابا.

لم تكن تلك الصورة الأولى التي تم تداولها للنجمة هالة فاخر، فقد ظهرت منذ فترة قليلة، في سيلفى بصحبة الإعلامية إنجي علي، والفنان حسن الرداد، مرتدية "أيس كاب" ينسدل منه شعرها.

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وكانت الفنانة هالة فاخر، قد ظهرت فبراير الماضي، في إحدى حلقات برنامج "أنا وبنتي"، مع الفنان شريف منير وابنته أسما، دون حجاب، بعد ارتدائها له سنوات عدة وظهورها في أكثر من عمل به، الأمر الذي اعتبره البعض تراجعا من الفنانة عن ارتداء الحجاب، إلا أن الجمهور فوجئ بها مرة أخرى بالحجاب، وذلك أثناء تقديمها العزاء للفنان مصطفى خاطر في وفاة والدته.