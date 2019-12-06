لماذا يحتفل اليابانيون اليوم بـ "الأخت الكبري" وما هي قصتها؟

يتزامن اليوم، احتفال الشعب الياباني، باليوم العالمي لـ"الأخت الكبرى"، ويكون الاحتفال بتقديم هدية بسيطة للأخت، كوردة، في تعبير منهم عن حبهم وتقديرهم للشقيقة الكبرى.

ومن منطلق أن الأخت الكبرى تقوم بتقديم الرعاية لأسرتها شأنها شأن الأم، قرر الشعب الياباني الاحتفال بها كما يحتفل بعيد الأم، إذ أن المجتمع الياباني لا يعترف بثقافة الخادمة، وأن من خدمة الأسرة اليابانية تقع على عاتق الأم والأخت الكبرى.

ويعود الاحتفال باليوم العالمي للأخت الكبرى، لأسطورة الأخوات الثلاث اللاتي كن يعشن حياة سيئة يسيطر عليها الفقر، وكانت الأخت الكبرى تحاول بيع نفسها لسعادة أخواتها، إلا أن شخصا، تقول الاسطورة إنه "سانتا كلوز"، ألقى بعملة من نافذة، استقرت في أحد جوارب الأخت الكبرى، التي استطاعت بفضل هذه العملة، أن تبدأ حياة جديدة، وتزوج أخواتها الصغار ويعيشن بأمان، حسب الموقع الياباني "netwadai".

ورأى اليابانيون، من هذه القصة، أن تضحية الأخت الكبرى، كافية لتخليد يوم للأخت كونها تمتلك روح التضحية، ويأتي الاحتفال بها قبل أيام من احتفالات رأس السنة، كون العملة التي سقطت، كانت ضمن هدايا "سانتاكلوز" التي كان يوزعها آنذاك، بعد سماعه أن هناك ثلاث شقيقات يعيشن في بلد بعيد ويعانين من الفقر.