إطلالات النجمات: هيفاء وهبى بـ"لوك" جريء.. ويارا بفستان ناعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.
بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:
بلقيس بفستان بقصة الأميرات:
نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، إذ ظهرت بفستانًا بقصة الأميرات، باللون "الجولد روز"، بأكمام طويلة، مزينًا بالكامل بالتطريزات البراقة، باللون الذهبي، جاءت على هيئة فروع شجر.
وأكملت الإطلالة بتصفيفه الشعر المنسدلًا على جانب واحد، واعتمدت مكياجًا براقًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى القوية، مع أحمر الشفاه الذهبي للامع.
يارا تتألق بالأزرق:
تألقت يارا بفستان، باللون الأزرق الداكن، جاء التصميم برسومات بوهيمية وقصة ضيقة من الأعلى، مع تنورة واسعة مزينة بالطيات الضيقة والحبيات البراقة، وتميز الموديل بفاتحة الرقبة المربعة وأكمام واسعة وطويلة بستايل الكاب.
واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين مع مكياجًا بألوان الكاشمير.
هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة:
ظهرت هيفاء وهبي بجاكت من الجلد، باللون الأسود، مع فستانًا قصيرًا، وكولون باللون الأسود الشفاف، ونسقت مع الإطلالة مكياجًا قويًا، إذ اعتمدت أحمر شفاه صارخ، مع رسمة عيون سموكى بالألوان الترابية.
واختارت تصفيفه الشعر الويفي الواسع المنسدل على الجانبين، مع حذاء كلاسيكي باللون الأسود.
أنغام بفستان جنزاري:
تألقت أنغام خلال حفلها الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض، إذ ارتدت فستانًا طويلًا، باللون الجنزاري، مزينًا بالكامل بالتطريزات والحبيات البراقة، وتميز الموديل بفاتحة صدر على شكل حرف "V"، وأكمام طويلة مزينة بصيحة الريش الناعم.
واختارت تصفيفه الشعر المنسدل على جانب واحد، مع مكياجًا بألوان النيود، ورسمة عيون سموكى بالألوان الترابية.
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