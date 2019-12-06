من السعودية.. بدرية طلبة تطمئن جمهورها: "بقيت كويسة ببركة دعاكم"

طمأنت الفنانة بدرية طلبة، جمهورها، بعد مرورها بوعكة صحية مفاجئة، خلال اليومين الماضيين، أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت "بدرية" منشورا عبر موقع "انستجرام" كتبت فيه: "بشكر كل الحبايب اللي سألوا عليا وأطمنو على صحتى، أنا الحمدلله بقيت كويسة، بركة ربنا وبركة دعائكم وحبكم ليا، ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني بتعليقاتكم الحلوة".

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واستكملت الفنانة الكوميدية، "يارب ماتشوفو شر أبدا، الحمدلله دائما وابدا، الحمدلله حمدًا كثيرًا مباركًا".

وتتواجد "بدرية"، في المملكة العربية السعودية، لعرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي تشارك في بطولتها، ضمن فعاليات موسم الرياض، مع كل من هالة فاخر وانجي علي ومجموعة من النجوم.

وكانت الفنانة بدرية طلبة، قد تعرضت لوعكة صحية، قبل العرض الأول للمسرحية، ونشرت فيديو ظهرت فيه على الفراش أثناء تركيبها لبعض المحاليل الطبية وهي بالمكياج استعدادا للعرض.