ريهام تطلب الطلاق قبل الدخلة: "شوفت في عربيته 22 عقد جواز عرفي"

أقامت "ريهام.ع"، صاحبة الـ25 عاما، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بشمال الجيزة، حملت رقم (2033 لسنة 2019)، تطلب فيها الانفصال عن زوجها بعد أن علمت بزواجه عرفيا من 22 فتاة.

تقول الزوجة في حديثها لـ "الوطن"، إنها بعد كتابة كتابها بـ 4أيام، فوجئت بوجود 22 عقد زواج عرفي، بين زواجها و22 فتاة، وحينما واجهته اختفى بعد أن هدد بتركها وعدم إتمام حفل الزفاف، إذا لم تعد إليه عقود الزواج تلك، ليعاود الاتصال بها قبيل حفل الزفاف بأسبوع: "جوزي من ساعة من قولتله إني عرفت والعقود معايا هددني لو مرجعتلوش العقود هيفضحني ومش هيتمم الفرح، وساومني بين إنه ياخد العقود وإننا نتمم الفرح".

وتتابع العروس صاحبة الـ25 عاما، حديثها، بأن الزوج اتهمها بسرقة 30 ألف جنيه من سيارته، قائلة: "اتبلى عليا وعملي محضر سرقة في القسم وطلب تفريع الكاميرات، وأنا فعلا سيبت العربية ونزلت وهو بيجيب سندوتشات بعد ما لقيت العقود حطيتهم في شنطتي ومشيت على ما أشوف فيهم ايه".

واستطردت الزوجة حديثها لـ "الوطن" مؤكدة أن الزوج قام بتغيير "كالون" الشقة بعد أن استولى على محتوياتها، قبل أن يختفي، ثم بدأ بتهديدها بتشويه صورتها وفضحها أمام الجميع: "قالي هاقول للناس كلها إني سمعتك مش مظبوطة وإني اكتشفت علاقات الكتير عشان كدا سيبتك قبل الفرح متعلقة".