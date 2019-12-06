بعد وفاة "ملكة الكوميديا".. تعرف على أكبر الممثلات سنا في العالم

كانت تبلغ من العمر 97 عاما، ورغم ذلك ظلت تقف أمام الكاميرا بتمثيلها الكوميدي المميز، إنها البالغارية ستويانكا موتافوفا، التي توفيت اليوم، حيث أعلن رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، اليوم الجمعة، "رحلت إنسانة طيبة للغاية، كانت دائما إحدى رموز المسرح البلغاري".

من هي ستويانكا موتافوفا

- حازت لقب الممثلة الأكبر سنا في العالم بعد وفاة الممثل الروسي فلاديمير زلدين، في 2016 عن 101 عام.

- هي واحدة من أشهر الممثلات في بلغاريا، ظلت تعمل حتى قبل وفاتها بعدة أشهر، واشتهرت بأدوارها الكوميدية.

- بدأت التمثيل منذ عام 1945، بمشاركتها في مسريحة "حيل سكابين" لموليير في دور خادمة.

- لقبت بـ"ملكة الكوميديا"، بسبب مشاركتها في الكثير من العمال الكوميدية والبرامج الترفيهية التلفزيونية.

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- حصلت على العديد من الجوائز على مدار مشوارها الفني الطويل.

- آخر جولاتها الفنية كانت في أمريكا الشمالية وأوروبا وهي في سن الرابعة والتسعين.

- آخر مقابلة لـ ستويانكا موتافوفا، أجرتها مع "رويترز"، قبل عامين.

- قالت ستويانكا موتافوفا، خلال المقابلة "لو عدت لسن العشرين مجددًا لاخترت أن أكون ممثلة أيضًا".