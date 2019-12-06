بينها استخدام الهاتف لإسكاته.. 5 أخطاء يجب تجنبها عند تربية الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تسعى الأمهات للحفاظ على صحة أبنائهم بكامل طاقتهم، ولكن يرتكب بعضهن أخطاء شائعة أثناء رعايتهم، يمكن أن تسبب لهم بعض الضرر.

نستعرض لكم هذه الأخطاء حتى يتجنبها الآباء والأمهات أثناء التعامل مع أطفالهم، بحسب ما ذكر موقع "برايت سايد".

1- ارتفاع درجة الحرارة

استخدمي مقياس درجة الحرارة "الترمومتر" ولا تعتمدي على قياس درجته باليد، فلا يمكن أن تعرفي الارتفاع الطفيف للحرارة.

2- التيتينا

لا تعطي أطفالك التيتنا في وقت سن مبكرة حتى لا تسبب له مشاكل في الأسنان.

3- التكنولوجيا

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لا تعتمدي على التكنولوجيا والهواتف لإسكات طفلك، فهذه الإشعاعات الصادرة عنها تؤثر على أدمغتهم بشكل مباشر، وتزيد من خطر الإصابة بالأورام.

4- تغطية الأقدام

تعتقد الأمهات أن تعرق القدم أثناء ارتفاع درجة الحرارة شيء مفيد للأطفال، ولكن الحقيقة عكس ذلك، لأنها تسبب في ارتفاع درجة الحرارة، فلا يجب أن يرتدي طفلك ملابس ثقيلة.

- الإفراط في التغذية

لا تملئ ملعقة الطعام عن آخرها عند إطعام طفلك حتى لا تتسبي في مشاكل سمنة، ويفضل أن تسمحي لطفلك بالاعتماد على نفسه في تناول الطعام.

5- الضرب والتهديد

لا تهدد أو تضرب أطفالك أثناء الغضب، ولا تصرخ في وجههم، الأفضل أن تتحدث معه كصديق.