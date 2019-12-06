منها بينها الخضروات.. 6 أطعمة ممنوعة على مرضى الصدفية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

تعد الصدفية من الأمراض المزمنة التي تستمر لفترات طويلة، وتتحسن أعراضها بين الحين والأخر، وتشتد مرات أخرى، وكثيرًا ما تتسبب في تعرض المرضى للحرج.

وتسبب الصدفية تراكم الخلايا على سطح الجلد بسرعة لتشكل قشوراً فضية سميكة وطبقات مثيرة للحكة، جافّة وحمراء، تسبب الالم أحيانًا، ولا يوجد علاج شافي من الصدفية، ولكن هناك بعض الأدوية التي تحقق تحسنًا كبيرًا، إلى جانب بعض الإرشادات المرتبطة بنمط الحياة والتي تساعد في تحسين الأعراض، ومن بينها النظام الغذائي.

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