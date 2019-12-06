"مفتاح سعادة الأمعاء".. اتبع هذه النصائح للتخلص من الانتفاخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يبحث مرضى انتفاخات المعدة وكذلك أصحاب السمنة دائمًا على نظام غذائي متوازن يحقق لهم الشعور بالشبع دون ثقل على المعدة، ومن أفضل الطرق التي يمكنك اتباعها هو الاعتماد على نظام غذائي بمكونات متنوعة.

نقدم لكم بعض الخطوات البسيطة التي يمكنكم اتباعها لتخفيف الوزن والحفاظ على راحة المعدة، بحسب ما أوضحت جريدة "ذا صن" البريطانية.

- البروبيوتيك

أسرع طريقة للحفاظ على صحة الأمعاء الخاصة بك هي التأكد من أن نظامك الغذائي غني بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا حية وخمائر مفيدة تحافظ على الجهاز الهضمي.

ولا تحتاج إلى المكملات الغذائية للحصول على البروبيوتيك، فهذه البكتريا الجيدة تجدها في بعض الأطعمة التي يمكن إدماجها مع طعامك اليومي، الموز، الشوفان، التفاح، البقوليات، البصل، الكراث، الخرشوف، الثوم، الكاكاو.

قد تسبب هذه المكونات بعض الانتفاخات والغازات في البداية، ولكنها تخفف من مشاكل الأمعاء على المدى الطويل.

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أطعمة أخرى يمكنك تناولها بكميات منضبطة توفر الخمائر المناسبة للمعدة، مثل الزبادي اليوناني والشوكولاتة الداكنة، الشوربة.

البروبيوتك أيضًا يساعد على التخفيف من آلام القولون العصبي واضطرابات المسالك البولية.

ويجب التقليل من كمية السكر التي تتناولها يوميًا إذا أردت مزيدًا من "السعادة لأمعائك"، ولا تفرط في استخدام المشروبات "الدايت" لأن الإكثار منها يؤذي المعدة، وكذلك لا تُكثر من التوابل في وجباتك اليومية.

ويمكن للتوابل أن تحدث تأثيرًا ممتازًا على الجسم وفائدة كبيرة وخاصة الكركم والفلفل الحار والكمون والقرفة والفلفل الأحمر، ولكن إذا تم استخدامها باعتدال.

- البوليفينول

كما يفضل أيضًا تناول الأطعمة الغنية بالبوليفينول وهي عبارة عن مواد كيميائية توجد في النباتات تعمل على تحسين بطانة الأمعاء وتساهم في زيادة الميكروبات الجيدة، مثل الشمندر والشاي الأخضر والتوت، والخضراوات.