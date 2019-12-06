النجمات العالميات في أجمل الإطلالات في عرض دار شانيل الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2019 04:47 مساءً - قدمت دار شانيل Chanel مجموعة Metiers d’Art لموسم 2019-2020 في باريس في الـ Grand Palais، وقد كانت مجموعة غنية ومتنوعة ضمت الكثير من العناصر الإبداعية مثل العادة. وحضر الحدث عدد كبير من نجوم ونجمات العالم ومن ضمنهنّ صديقات وملهمات شانيل Chanel اللواتي تألقن بأجمل التصميمات التي حملت توقيع الدار الفرنسية العريقة، وإليكِ التفاصيل.



تصميمات مميزة من دار Chanel في مجموعة Metiers d’Art:

تصاميم مجموعة دار شانيل الجديدة





المديرة الإبداعية لدار شانيل Chanel فيرجين فيارد Vergine Viard قدمت مجموعة رائعة للدار، أطلقت عليها اسم باريس ٣١ شارع كامبون Paris 31 rue Cambon، وهو مقر أول متجر افتتحته كوكو شانيل في باريس لمجموعات الخياطة الراقية الخاصة بها، وقد استوحت المجموعة من الأعمال الأيقونية للدار، وكذلك من الإرث الذي تركه خلفه كارل لاغيرفيلد Karl Lagerfeld، وأيضًا من تفاصيل الشقة الشهيرة الخاصة بـ كوكو شانيل Coco Chanel ولهذا فقد كانت المجموعة منوعة وفيها الكثير من الأفكار التي جمعت بين النمط الكلاسيكي الخاصة بالدار، والنمط العصري المُترف.

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النجمات في أجمل الاطلالات في عرض دار شانيل:





حضور كبير للنجمات في عرض Metiers d’Art الخاصة لدار شانيل Chanel في الـ Grand Palais في باريس، وقد اخترن أجمل تصميمات الأزياء، التي اتسمت بالفخامة أحيانًا، وبالأسلوب الشبابي المواكب للموضة أحيانًا أخرى، والتي حملت بالتأكيد توقيع دار شانيل، وهنا بعض الأمثلة.



بينيلوبي كروز في فستان كشكش أسود:

بينيلوبي كروز أنيقة في اطلالة باللون الأسود



بينيلوبي كروز Penelope Cruz صديقة وملهمة الدار، حضرت العرض في اطلالة أنثوية ناعمة، وكانت عبارة عن فستان قصير من الكشكش الأسود خصره مزين بحزام معدني باللون الفضي، وقد اختارت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش أنيقة، وأقراطًا بارزة من اللؤلؤ أكملت بها أناقتها.





كريستين ستيورات في لوك شبابي أسود:

كريستين ستيورات في اطلالة باللون الأسود





كريستين ستيورات Kristen Stuart معروفة بخياراتها الشبابية والمتمردة، وهنا اختارت شورت قصيرًا خصره مزين بحزام باللون الفضي، مع جاكيت أسود وحذاء كاحل من الجلد، وزينت اللوك بالعديد من المجوهرات المميزة.

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ماريون كوتيار في فستان باللون الأسود:

ماريون كوتيار في فستان اوف شولدر أسود



النجمة الفرنسية ماريون كوتيار Marion Cotillard اختارت اطلالة ناعمة لحضور عرض دار شانيل Chanel، وكانت عبارة عن فستان أسود ميدي بقصة الأوف شولدرز، مزين بالكشكش عند الأكمام وطرف التنورة، وأزرار أمامية باللون الأبيض، وقد اختارت معه حذاء كاحل باللون الفضي.



يارا شهيدي في فستان ميتالك:

يارا شهيدي في اطلالة أنيقة ميتالك



النجمة الشابة يارا شهيدي Yara Shahidi تألقت في اطلالة لافتة، وكانت عبارة عن فستان ميدي ميتالك باللونين الفضي والذهبي، ومن فوقه سترة قصيرة مع ياقة كبيرة بيضاء وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ ذهبي.



عرض مميز شاهدناه لمجموعة Metiers d’Art من شانيل Chanel لموسم خريف وشتاء 2019-2020 واطلالات جميلة وراقية للنجمات العالميات وملهمات الدار.

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