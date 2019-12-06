الكنزات الطويلة موضة شتاء 2020 .. اعتمديها على طريقة دانة الطويرش

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2019 04:47 مساءً -

في الطقس البارد ليس هناك أفضل من الكنزات الصوفية للاحتماء من البرد، لذلك هي قطعة أساسية لا تختفي من الموضة، وربما لا تخضع للتغييرات الموسمية.

هذا لا يعني أن تعتمد المرأة الكنزات نفسها، الباقية في خزانتها منذ سنوات، بل عليكِ ابتباع الجديد، سواء بالنسبة للتصميمات، الألوان وحتى الزخارف والطبعات التي تزين الكنزات كل شتاء.

إذا كانت الكنزات الكلاسيكية لا تروق لكِ، يمكنكِ اعتماد الكنزات الطويلة التي تشبه الفساتين، صحيح أنها ليست موضة مستحدثة، لكنها عادت بستايل أنيق وعصري، سواء من حيث الألوان أو التصميمات.

إقرأي المزيد:طريقة تنسيق كنزة الصوف مع حجابك في شتاء 2020

الكنزة الطويلة الفضفاضة على طريقة دانة الطويرش

الكنزة الطويلة الفضفاضة على طريقة دانة الطويرش



جاءت الكنزات الطويلة ضمن الأزياء المفضلة لدى الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش لهذا الموسم، حيث اعتمدت كنزة طويلة وواسعة تناسب قوامها متوسط الوزن، بخاصة وأنها وضعت طفلها الأول منذ شهور، نسقت معه قميصًا نسائيًّا مطبغ بالزخارف، وحزامًا رفيعًا أسود لتضم الخصر، حتى لا تبدو بوزن زائد. ذهبت دانه إلى اللون الزهري الساطع الذي أضاف لبشرتها الحنطية بريقًا.

حتى صاحبات البشرة الفاتحة ننصحهنّ باعتماد ألوان زاهية هذا الشتاء مثل الأخضر، والبرتقالي، والأحمر، والأزرق، واللافندر، أو الأصفر، جميها ألوان تسيطر على موضة الشتاء لتكسر الخيارات النمطية التي كانت مقتصرة على الألوان الداكنة فقط.



أفكار لتنسيق الكنزات الطويلة من موضة الشارع

تنسيق الكنزات الطويلة من موضة الشارع



على عكس النمط الذي اختارته دانة الطويرش، فإنّ اللون الذي سيطر على موضة الكنزات الطويلة التي تشبه تصميم الفساتين الشتوية، كان البيج بجميع درجاته، كما تناولنا من قبل فإنّ البيج هو سيد الألوان هذا الموسم ربما أكثر حتى من الأسود.

شاهدنا نجمات موضة الشارع بكنزات طويلة وواسعة، وهو ما يؤكد أنّ الموضة تسير باتجاه أزياء تحقق مزيدًا من الراحة والحرية، أما الكنزات المحبوكة على القوام خارج السباق هذا الموسم.

إذا اعتمدتِ كنزة فوق الركبة، سيكون حذاء البوت بعنق طويل يصل إلى الركبة أو أقل قليلًا خيارًا أنيقًا، لا سيما إذا اخترتِ الرقبة المعدلة الرائحة هذا الموسم.

أما إذا كنتِ تفضلين الطول الميدي، ننصحكِ بتنسيق حذاء البوت المزود برقبة تصل إلى الكاحل فقط.

Advertisements



شاهدي الصور لمتابعة أحدث الأفكار لتنسيق الكنزات الطويلة.

أحدث الأفكار لتنسيق الكنزات الطويلة

أحدث الأفكار لتنسيق الكنزات الطويلة

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً :8 نجمات عربيات تنافسن بالأحمر هذا الشهر، من الأكثر أناقة؟

الفستان البليزر لأجمل الإطلالات بأسلوب النجمات العربيات

فساتين مختلفة لحفلاتكِ على غرار هبة نور