شاهدي فساتين يارا الأكثر نعومة واختاري الأجمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2019 04:47 مساءً - انعرفت يارا بين الفنانات العرب بأسلوبها الأنثوي الناعم، إن كان في المجال الفني وطريقتها في تقديمها لأغنياتها، أو على صعيد الأناقة من خلال اختيار التصميمات الأنيقة، لا سيما في المناسبات الرسمية وعلى المسرح، وقد جمعنا اليوم بالصور فساتين يارا الأكثر نعومة التي اختارتها في الفترة الماضية، لتستوحي منها إن رغبتِ بعض الأفكار لمناسباتكِ القادمة. وإليكِ بعض النمازج.



يارا في فستان ناعم باللون البنفسجي:

فستان ناعم من المخمل البنفسجي اختارته يارا





إحدى أجمل اطلالات يارا وأكثرها نعومة، كانت في هذا الفستان المصنوع من المخمل باللون البنفسجي الغني، حيث إنّ اللون بدا مثاليًّا لبشرة يارا وأوحى بالكثير من الفخامة، وكذلك قصة الفستان بالكتف الواحدة الرائجة هذا الموسم ناسبتها، والفتحة على الساق أضافت للوك بعض الجاذبية، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك.

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فستان أسود ناعم اختارته يارا:

فستان أسود أنيق تألقت به يارا





الفستان الأسود بسيط التصميم يوحي بالكثير من الأناقة، وهنا يارا اختارت فستانًا ناعمًا باللون الأسود من دون أكمام، ومزينًا بطبقة من الكشكش عند الصدر، أضافت له بعض اللمسات الدراماتيكية ناسبها كثيرًا، وقد أحسنت تنسيقه مع صندل أسود بكعب عالٍ، وبعض المجوهرات الماسية.





اطلالة لافتة لـ يارا في فستان من الترتر البراق:

اطلالة مميزة اعتمدتها يارا في فستان براق من الترتر



بالرغم من أنّ أقمشة الترتر البراقة لا توحي بالنعومة بشكل أساسي، لكنّ ذلك يعتمد أيضًا على قصة الفستان، وهنا يارا اختارت فستانًا من الترتر الملون بدرجات الباستيل الهادئة، تصميمه ناعم وأنثوي مكشوف الأكتاف ومحدد الخصر، وتنورته منسدلة وقد زينت اللوك بمجوهرات ناعمة حتى تتجنب البهرجة وقد نجحت في ذلك.



فساتين يارا الأكثر نعومة التي اختارتها في مناسبات مختلفة وعلى المسرح، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.

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